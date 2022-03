El ex jugador de la U está en medio de la polémica, así lo dio a conocer este domingo Cecilia Gutiérrez, quien a través de un live de Instagram, contó detalles del drama judicial.

“Mauricio Pinilla está siendo investigado por la Fiscalía por el delito de estafa. Hay una querella que se interpuso en agosto del año pasado en contra de él y cuatro socios que participaron en una sociedad”, sostuvo la periodista.

Sobre la querella, Gutiérrez agrega que “se produce a raíz de un negocio que hizo Mauricio Pinilla de un bar discoteque, esto pasó en el 2016. Él firmó un contrato para arrendar un local, quería revivir el Bar Constitución en Bellavista, que era súper conocido. Mauricio Pinilla quiso revivir el éxito del local, arrendaron un local y las personas que le arriendan el local pensaron que sería un éxito. El arriendo incluía las patentes comerciales, era llegar y ponerse a funcionar”.

Y a pesar de que en un comienzo todo partió bien, luego vinieron los problemas:

“El bar funciona, le empieza a ir bien y durante dos años no tienen ningún problema. Hasta que comienzan los problemas de los pagos de los arriendos, al principio se atrasan y después definitivamente ya dejan de pagar”, detalló la panelista del Zona de Estrellas.

“Mauricio decía que tenía problemas administrativos, luego de los proveedores, que pagaban con retraso, pero que en el algún momento iban a pagar, cosa que no sucede”, complementó.

Además, reveló que “Mauricio nunca tuvo la intención de pagar. Tratan de ubicar a Mauricio Pinilla y a sus socios, no pueden. Los cheques no se pagan, no siguen pagando y después los dueños se enteran que Mauricio Pinilla vendió los derechos del local, y hay otra persona que hace un bar ahí mismo con los derechos de un local que ni siquiera estaba pagando el arriendo. Se enteran por Instagram porque vieron que le cambiaron el nombre”, señaló.

