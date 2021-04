Aseguran que no es primera vez que Dudamel invita a jugadores a su casa

Cristopher Antúnez , periodista de Redgol en La Clave, contó detalles de la polémica reunión en Universidad de Chile: "Usted ayer salió a hablar no por algo voluntario, sino que porque a usted lo pillaron", sentenció el periodista que más sabe de la U.

"Cuando dice que anoche (el miércoles) en las redes sociales se habló... ¡No, señor Dudamel! Nadie habló en redes sociales porque me di el trabajo de revisar todo, porque tenía el dato antes de que usted hablara", clarificó el confinado periodista.

"Usted salió a hablar porque el alcalde de Vitacura (Raúl Torrealba) llamó a Azul Azul. Levantó el teléfono y dijo: sabe qué, señor Aubert o Navarrete, alguno de los directores, pasa esto: llegó Carabineros a la casa de Dudamel porque estaba reunido con jugadores", explicó.

"No salió a hablar por una decisión personal, a usted lo pillaron y lo obligaron a hablar. No me venga con el cuento de que voluntariamente salió a pedir perdón o disculpas", aseveró.

En el detalle fino, Antúnez agregó que "esta es una actividad sistemática de Dudamel desde que llegó. Le gusta mucho invitar jugadores a su casa, llevar jugadores a los restaurantes y además es selectivo: a Beausejour lo tenía fuera de cualquier actividad extraprogramática".

Además, explicó que antes de los partidos con San Lorenzo en Copa Libertadores hubo una situación similar. "Sí hubo una reunión, pero no en la casa del técnico, sino que en un restaurante", aclaró.