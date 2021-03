El Presidente de ByN no ve con malos ojos la idea que el ídolo albo sea su reemplazante.

La guerra política no para en el Cacique, las peleas dirigenciales tienen al cub más popular y ganador de Chile en una constante disputa.

Ahora el Club Social Colo-Colo propuso como candidato a la presidencia al ex jugador albo, la idea no le pareció mal a Aníbal Mosa, según señalan desde su entorno, el empresario no tendría problemas en apoyar al campeón de la Libertadores 1991 en esta carrera a la presidencia, acercando posturas con el CSD Colo Colo tras perder su apoyo.

“Lo he visto más interesado en reunirse con gente del Club Social y Deportivo Colo Colo y apoyar la candidatura de Marcelo Barticciotto. Eso demostraría que le interesa Colo Colo más que su propio beneficio, sobre todo luego de la llegada del gerente deportivo, Daniel Morón”, señaló un cercano a Mosa a El Mercurio.