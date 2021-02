Desde el medio Dale Albo comentan que el ex seleccionado nacional tiene todo listo para llegar a Pedreros.

Según el medio que cubre al cuadro popular, "el sueco-chileno arribará a Chile durante los próximos días, firmará su contrato y será oficializado en las redes sociales como uno de los nuevos refuerzos para el equipo de Gustavo Quinteros".

Además, informan que: "al interior de la mesa directiva no hay consenso para su llegada, producto de una antigua condena de abuso sexual en Suecia hace más de 15 años. Pese a ello, el jugador ya tiene todo acordado con el club, pues tiene el visto bueno del DT Gustavo Quinteros".

Cabe recordar que Miiko Albornoz fue condenado por abuso sexual de menores en 2013. El jugador pagó la condena judicial en Suecia a raíz de que estuvo con una menor de 14 años.

Prefiero omitir cualquier opinión sobre la supuesta llegada de Miiko, mira que no va a faltar la pelotuda que nos va a venir a tratar de encubridores.

A mi respecto al tema Miiko me parece que si ya pago por lo que hizo no somos quienes para seguir juzgándolo. Osea no hay que darle mas trabajo? Distinto seria si judicialmente tuviera aun una causa pendiente.