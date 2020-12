Aseguran que Matías Cano será acusado al Tribunal tras reclamar "ayuda" a Colo-Colo

El golero de Caoquimbo está en medio de la polémica tras sus dichos en DirectTV.

La verdad es que estamos fusilados. Llevamos muchos viajes, estamos enfrentando dos torneos. Lo que hace con nosotros la ANFP es una vergüenza y no es casual, es con mala intención, quizás para ayudar a Colo Colo", dijo Cano en el programa "Más Qué Fútbol", de DirecTV.

"Nos quemamos la cabeza con las decisiones que toman, me parece que quieren que seamos la presa fácil que pueda alcanzar Colo Colo y ellos no necesitan ayuda", dijo el golero argentino el viernes durante un diálogo con DirecTV, en el que agregó que "lo que hace con nosotros la ANFP es una vergüenza y no es casual, es con mala intención, quizás para ayudar a Colo Colo".

La dirigencia del fútbol chileno tomará cartas en el asunto y llevará el caso al Tribunal: "Es una lástima, sin duda lo denunciaremos", señaló un miembro de la mesa al diario El Mercurio.

"Según la publicación, el meta trasandino arriesga un castigo que va desde cuatro a 50 partidos, por contravenir el Artículo 68, letra e) del Código de Penalidades y Procedimientos de la ANFP, que habla de una sanción ante "cualquier acto que pudiese provocar el descrédito, menoscabo o que pudiera afectar la transparencia de la actividad futbolística en su conjunto o de los personeros que la representan".