Aseguran que Leandro Fernández juega como Ronnie Fernández

Los azules cayeron ante Coquimbo Unido en su primer amistoso del año, cabe mencionar que recién es el primer partido de Mauricio Pellegrino al mando de la U, un ex jugador de Universidad de Chile quedó un poco preocupado co nel juego del Bulla.

“Se nota que es un equipo que está en formación y mucha modificación, lo más preocupante es que no vi una idea de juego”, declaró Carlos Ramos, ex jugador de la U y ex presidente del SIFUP en conversación con Bolavip Chile.

“Fíjate que el que más me gustó fue Huerta, un chico bastante interesante. Tiene harto trabajo por delante el DT para entregarle una fisionomía de juego y juego asociado, le sigue faltando calidad futbolística en el mediocampo”.

Incluso tuvo palabras para el cuestionado Matías Zaldivia: “Anduvo muy bien, con personalidad, un jugador grande ya. Se notó altiro su presencia”.

Carlos Ramos no vio diferencias en la delantera universitaria: “La verdad es que por ahora no vi nada destacable, no le vi muchas cosas. Es el primer partido, ojalá sea un buen refuerzo para la U, no hay una gran diferencia con Palacios ni con Ronnie Fernández que estaba anteriormente”.