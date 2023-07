Aseguran que la U ya se despidió del campeonato nacional

El campeonato chileno tiene varios equipos en la parte alta de la tabla. El panelista de Agricultura Deportes, Cristián Caamaño criticó el pobre funcionamiento del equipo de Mauricio Pellegrino ante Palestino, los azules cayeron 1-0 en el Estadio Santa Laura.

“Lo preocupante muchas veces no es la fotografía del resultado, es la fotografía del juego. Segundo partido que no convierte, segundo partido donde no genera demasiado juego y hoy no se generó ninguna chance de gol clara”, manifestó el también comentarista de ESPN Chile.

“Independiente si no estaba Mateos, independiente si juegas con línea de tres o cuatro, hoy la U pecó de funcionamiento, pecó de organización de juego, pecó de genialidad, y a partir de ahí uno comienza a sospechar que este discurso de Pellegrino de una cosa es el objetivo y otra cosa es el deseo, acá no fue ni uno ni lo otro”, agregó el comunicador.

La U perdió la posibilidad de escalar en la tabla.

Para cerrar, Cristián Caamaño fue tajante: “la U fue un equipo tibio y desgraciadamente se quedó solo con el molde. Lo más dramático es el mal funcionamiento y mal juego. La U comienza a despedirse del campeonato tempranamente aunque quede mucho trecho, pero así no está jugando para ser campeón”.

La U se estanca en el 3 lugar con 29 puntos a 6 del puntero que es Cobresal, los azules llevan dos partidos seguidos jugando mal y perdiendo, recibieron 4 goles en dos encuentros y no anotaron, un presente que pone nervioso a los hinchas que se habían ilusionado con la campaña de los univeritarios en el 2023. Ahora la U debe preparar el partido ante el colista Magallanes.