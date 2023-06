Aseguran que: "La U tiene un plantel para ser campeón"

La U fue muy criticada por un ex delantero nacional, Patricio Yáñez lanzó duros dardos en contra de Mauricio Pellegrino por el pobre desempeño del equipo universitario ante O'Higgins por Copa Chile.

“Es un equipo que no cambia y tuvo mucho tiempo para entregarle herramienta a los futbolistas. Me parece un tremendo DT pero esto ha pasado mucho que los entrenadores no conectan con sus jugadores”, apuntó el ex delantero de la Selección Chilena.

Además, el ex Colo-Colo reclamó que: “la U tiene un plantel para ser campeón por lo irregular que esta el fútbol chileno, pero lo de ayer fue un fracaso. No estaba en los planes de nadie quedar eliminado ayer…Es hora de exigirle más a Pellegrino, tuviste un mes y medio para trabajar”.

O'Higgins eliminó a los azules en Copa Chile.

“Tiene que mostrar algo más el técnico de la U, yo no estoy diciendo que se vaya Pellegrino pero mueve la aguja para que los Assadi y los Osorio tengan un poco de brillo”, cerró.

Johnny Herrera también cree la U pude pelear arriba

"Para mí la U tiene plantel para pelear el Campeonato, pero hay un tema de esquema que el profesor Pellegrino prefiere ser defensivo y no arriesgar tanto", aseveró el ídolo del Bulla,

Herrera cree que si el DT argentino juega con más agresividad ante sus rivales podría disputar la corona: “Si la U arriesgase más podría tener varios puntos más”.

Cabe recordar que en el certamen chileno, los azules marchan en la sexta plaza con 23 puntos, a cinco unidades de los líderes, Cobresal y Huachipato.