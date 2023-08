Aseguran que la U podría pelear nuevamente por no descender

El periodista Danilo Díaz cree que la U podría sufrir con la lucha por no descender. Tras la traumática goleada de O’Higgins en el Estadio Santa Laura, volvieron los fantasmas de las malas campañas anteriores de los azules.

“Los equipos grandes necesitan arqueros que te salven, el arquero te tiene que salvar. Por el momento que tiene hoy Universidad de Chile, necesita gente con oficio y con experiencia. Ojo, si la U pierde con Curicó, se va a meter en la pelea por el descenso”, comenzó indicando Díaz.

“Es lógico, si un equipo grande que viene con los fantasmas frescos no es que sean fantasmas de hace 15 años, son fantasmas frescos”, reveló en Radio ADN.

Danilo Díaz pone la duda en el mundo azul.

“Viene el Superclásico, ese partido marca mucho y Universidad de Chile hoy en esta seguidilla de resultados no está en condiciones para perder con Colo Colo por lo que viene. El impacto de lo que significa ese partido es importante”, concluyó el comunicador y profesor.

La pena de Tito Awad

“Es un equipo sin alma. Cuando dije que ‘Carla Guerrero debiera dar una charla a este plantel’ con lo visto me lo ratifican. Jugamos contra un equipo que venía de cuatro fechas sin ganar, estábamos de local, con un O’Higgins que no vino a jugar si no a buscar el empate y el señor Pellegrino que no hizo ningún cambio para el segundo tiempo, O sea, ¡Quedó contento con lo que hizo el equipo en el primero?”, aseveró el famoso panelista del Show de Goles.

“Yo soy Pellegrino pongo el cargo a disposición, a menos que la dirigencia lo deje, pero no voy a cambiar mi postura en relación que no debemos seguir haciendo las c*g*das que hicimos en los cuatro años anteriores, pero Pellegrino no tiene ascendencia sobre los jugadores y eso es grave. No sabe hacer jugar a los futbolistas, ellos están sin confianza y jugando en puestos equivocados”, cerró.