Aseguran que la U le dio un paseo a Universidad Católica

Universidad Católica vivió una verdadera pesadilla ante el equipo de Pellegrino. Los azules fueron ampliamente superiores durante los 60 minutos que se disputaron en el Estadio Santa Laura, Nicolás Guerra, Israel Poblete y Darío Osorio marcaron para el Bulla que se jugó sin público.

El periodista Coke Hevia no tiene dudas de la supremacía azul sobre la Franja: “Muy superior la U, muy sólida defensivamente, muy clara ofensivamente. Para mí fue un paseo el que le pegó la U a la UC”, dijo de entrada el conductor del programa Pauta de Juego.

Universidad Católica fue superada por la U en todo el partio.

“La U encontró el equipo y todavía le falta Leandro Fernández. Tal vez mete la mano al bolsillo y va de cabeza por el Campeonato”, remarcó el comunicador al medio BolaVIP.

Hevia cree que los Cruzados deben buscar un nuevo entrenador: “Lo de la Católica es fin de ciclo. Es un desastre la UC, solo juega a tirar centros, no tiene volumen de juego. Realmente no entiendo a Holan y creo que es fin de ciclo a menos que invente plata por ahí y traiga a tres refuerzos”, sentenció.

Además Hevia adelantó movimientos en la institución cruzada: "Desde Cruzados me confirman q ayer hubo reunión ordinaria de Directorio. Yo sigo insistiendo en q mañana se juntan algunos para ver lo de Holan, pero a nivel directorio y oficial no hay nada. Me parece pertinente aclarar teniendo la versión de cruzados y contrastar. Días claves", redactó en su cuenta de Twitter.

Finalmente le dio con todo a la dirigencia de Las Condes: "Cuando a esta dirigencia de la UC le ha venido la mala, le ha faltado esa decisión para cambiar un ciclo. Ciclo q pareciera terminado a menos q trajera muchos refuerzos. Tienes 3 cupos de extranjero mal gastado además".