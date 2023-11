Jordhy Thompson concretó su salida de prisión después de que su defensa legal apelara a la prisión preventiva por la que fue imputado tras femicidio frustrado. En este contexto revelaron que el futbolista podría volver a jugar en Colo Colo si el club así lo desea.

"Jordhy Thompson podrá volver a jugar sin problemas, porque lo que se pide es que esté en un lugar determinado, que es el domicilio que él registro", comenzó explicando José Mendoza, abogado del jugador. explicó Mendoza.

Luego, en ese mismo sentido continuó agregando detalles sobre esta gran posibilidad de poder seguir jugando con la camiseta del Cacique.

"Podría tener complicaciones si tuviera que viajar fuera de Santiago, porque debería autorizarlo el tribunal. En esa instancia podría generarse algún conflicto, pero lo que es entrenamientos y partidos durante el día no habría ningún inconveniente. Pero hay que partir de la base que el club le permita jugar", agregó.

Dejando de lado el ámbito deportivo, Mendoza se dio su tiempo para comentar el proceso legal que dejó libre a Thompson.

"Si bien planteamos bastantes cuestionamientos respecto a lo que se estaba imputando y cómo se acreditaban estas situaciones, en estricto rigor lo que consideró la corte no sabría decir. La resolución no es muy extensa y en definitiva la prisión preventiva no se ajustaba a los hechos", argumentó el abogado.

Respecto al femicidio frustrado acusado, dijo que "hay una situación que no está siendo recogida" y que "ambas partes tienen lesiones. Objetivamente hablando, más allá del contexto de la justificación de cómo se producen, ambas partes tienen lesiones lesiones y son muy similares", sentenció.