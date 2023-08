Aseguran que hay futbolistas de la U jugando con ponchera

Los futbolistas de la U están en medio de la polémica tras la dura derrota ante los celestes. El periodista Francisco Eguiluz en el programa Agenda Matinal del canal de Youtube Todo Es Cancha se fue con todo en contra de algunos jugadores azules tras la goleada que recibieron de parte de O'Higgins de Rancagua en el Santa Laura.

“En los últimos cuatro partidos que ha perdido la U, en todos hay un error de Casanova. Después del partido contra Huachipato donde fue figura, el arquero teñido no atajó más. Yonathan Andía cada vez que entra no pasa nada. Ojeda desde que es titular, la U ha perdido todos los partidos y no es coincidencia”, comenzó diciendo el comentarista.

Francisco Eguiluz se lanzó con todo tras la derrota azul.

“No es posible que de 11 jugadores que entran a la cancha, 4 jueguen con ponchera: Cristóbal Campos, Yonathan Andía, Luis Casanova y Cristian Palacios”, concluyó.

Tito Wad repasó a Mauricio Pellegrino: “Es un equipo sin alma. Cuando dije que ‘Carla Guerrero debiera dar una charla a este plantel’ con lo visto me lo ratifican. Jugamos contra un equipo que venía de cuatro fechas sin ganar, estábamos de local, con un O’Higgins que no vino a jugar si no a buscar el empate y el señor Pellegrino que no hizo ningún cambio para el segundo tiempo, O sea, ¡Quedó contento con lo que hizo el equipo en el primero?”, reclamó el panelista del Show de Goles.

“Yo soy Pellegrino pongo el cargo a disposición, a menos que la dirigencia lo deje, pero no voy a cambiar mi postura en relación que no debemos seguir haciendo las c*g*das que hicimos en los cuatro años anteriores, pero Pellegrino no tiene ascendencia sobre los jugadores y eso es grave. No sabe hacer jugar a los futbolistas, ellos están sin confianza y jugando en puestos equivocados”, sentenció el famoso comentarista de la Magia Azul.