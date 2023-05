Aseguran que Gustavo Quinteros tiene ganas de salir de Colo Colo

Patricio Yáñez afirmó que hay mucha preocupación en Gustavo Quinteros por el momento que viven los albos y teme que deje al Cacique a fin de año.

“Tengo tremendas dudas de si fue real el incidente de Quinteros, porque lo encuentro gravísimo. Ese tema me preocupa más que las bajas, porque siento y veo que esto puede tener un final que tenga que ver con la salida del entrenador antes de tiempo”, dijo el comentarista en Radio Agricultura.

“Seguramente Quinteros ha cometido errores, pero estos temas los ha dicho y los ha conversado con los jugadores, de que no se manden macanas dentro de la cancha. Repetir, repetir y los jugadores siguen y siguen…”, comentó después en la misma radio.

“Tenemos pocos, tenemos lesionados, los extranjeros no funcionan y aún así siguen cometiendo ese tipo de errores… yo creo que Quinteros debe estar al borde de irse para la casa, lo digo en serio. Siento una desazón de su parte cuando habla”, dijo Yáñez.

“Ese pensamiento hablado no lo veía hace rato en el fútbol chileno, porque debe estar hasta la coronilla de que no le hacen caso y no lo respetan. O también, puede ser que su mensaje simplemente ya no está entrando, hay que poner las dos cosas sobre la mesa”, cerró el ex delantero de la Roja de todos.