El periodista Nicolás Olea de Redgol detalló que el entrenador de los albos es una opción real para la ANFP en la búsqueda de un nuevo estratega para la Roja de todos.

El nombre del argentino Matías Almeyda, quien era hasta hace poco el más seguro reemplazante de Rueda, poco a poco se va alejando por temas económicos debido a su alta cláusula de salida del San Jose Earthquakes de la MLS de Estados Unidos.

“Esto surge ayer en el reporteo diario. Desde la ANFP nos dijeron ‘no descartamos a nadie, no hemos escuchado el nombre’, esto respecto a Gustavo Quinteros. No es chileno y está en el medio local. ¿Qué significa esto? Que puede asumir mañana la selección porque no tiene que hacer cuarentena para esperar”, señaló el periodista.

En ese sentido sostuvo que “Gustavo Quinteros fue nombre en marzo del año pasado, cuando Rueda estaba cuestionado por los resultados. En ese momento no era entrenador de Colo Colo y estaba en la mesa de la ANFP. Además, tiene relación con la dirigencia a través de Colo Colo y su representante. En la ANFP dicen que no, pero yo creo que el llamado de emergencia ya tiene un nombre en caso de que lo de Hernán Crespo y lo Matías Almeyda no funcione". Esta información fue confirmada por Coke Hevia en twitter: