¡Paren todo! Aseguran que Gary Medel y Arturo Vidal no irían a la Copa América

Durante la semana, Ricardo Gareca habló sobre lo que ha sido su debut con la selección chilena, donde también abordó el tema de las ausencias de Gary Medel y Arturo Vidal en la última doble fecha FIFA. En aquella instancia, el estratega señaló que si bien no fueron considerados para esta oportunidad, no quiere decir que no sea así en el futuro.

Esto generó un gran debate entre la prensa y los hinchas, sobre todo pensando en el futuro de La Roja, donde algunos jugadores que se ddesempeñan en el mismo puesto que los futbolistas ya mencionados, están pasando por un mejor momento actualmente, junto con ser considerados como parte del tan ansiado recambio.

Pero en las últimas horas, llegó una noticia que sorprendió a más de alguno y tiene que ver con el equipo nacional que irá en búsqueda de la Copa América que se disputará este año en el norte de nuestro continente. Si bien aún falta para conocer la nómina de los jugadores que participarán de este torneo, se informó sobre la importante ausencia de algunas figuras para el mismo.

Según información entregada por BolaVip, el periodista Jorge "Coke" Hebia, señaló que tanto Gary Medel como Arturo Vidal no estarían en los planes de Ricardo Gareca para ir junto a la selección chilena a la próximo Copa América. Esto generó una enorme sorpresa en toda la prensa local, quienes no esperaban esta decisión por parte del estratega.

"Yo la información que tengo, cuando digo información debo ser honesto uno contrasta y veo varias fuentes pero aquí yo tengo la fuente, y yo creo que Gary Medel y Arturo Vidal no van a la Copa América. Es más, en la conversación, esta fuente me dijo que Ricardo Gareca tiene tres dudas para ir a la Copa América, la lista la tiene casi lista", señaló el periodista.