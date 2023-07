Aseguran que: "Felicevich llega cuando le abre la puerta Claudio Borghi"

Fernando Felicevich está en medio de la polémica tras el reportaje de Informe Especial titulado "El cartel del gol". Jorge Vergara fue parte de Colo Colo en la década del 80 y 90, donde el Cacique fue un grande en América, pero también el "Guatón Vergara" es apuntado como uno de los responsables de la quiebra del club albo.

"Me considero fuera del diario vivir de este nuevo fútbol. Se echó a perder la cantera preciosa que tenía exclusivamente por ganar plata y se están pagando las consecuencias hoy. Ellos van tras el objetivo del dinero, nosotros no estábamos por ese camino. Las cosas tenían otro gusto”, dijo de entrada al sitio RedGol.

Jorge Vergara fue dirigente de Colo Colo.

Ahí vino la revelación de Vergara en contra del Bichi: “Felicevich llega cuando le abre la puerta Claudio Borghi, con nosotros no había tema de los representantes”, señaló el retirado dirigente

La respuesta de Claudio Borghi

“Su mujer se portó muy bien con mi familia, cuando llegamos. Nos recibió muy bien. Es más, vivimos donde vivimos ahora justamente porque nos invitó a su casa en ese momento y nos gustó el barrio. Pero fue el mismo dirigente que me echó de Colo Colo, me echó como jugador, me acuerdo muy bien., dijo Borghi en el espacio de TNT Sports.

El ex entrenador aclaró que: “Hizo comentarios sobre mi apertura de puertas al señor Felicevich, con quien soy amigo. Jamás voy a negar a un amigo. Pero no entiendo por qué me acusa de esto, porque cuando llegó Alexis Sánchez llegó con Felicevich a Colo Colo”.

El campeón del mundo con Argentina en 1986 descartó relación con representantes: “Quizás la relación que tenía él con los empresarios piensa que nosotros también la teníamos, y nada que ver. Si yo hubiese tenido que ver con los representantes, Colo Colo vendió 75 millones de dólares, yo no estaría trabajando en un programa de televisión todos los días”.