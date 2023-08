Aseguran que el verdadero clásico de Chile es el Colo Colo vs Cobreloa

Cobreloa eliminó a Cobresal en Copa Chile, los naranjas tendrán que enfrentar a los albos en la siguiente fase. El reconocido periodista de Canal 13, Álvaro Paci, fue invitado al programa Socios del Desierto que se transmite en Youtube, donde adelantó el duelo ante los albos.

“El principal rival es Colo Colo y el enemigo, pero yo siento que en este periodo de desgracia de Cobreloa en la B estos 7 años quienes más extrañan a Cobreloa en la Primera A son los hinchas de Colo Colo, lejos y lo hacen en buena lid”, reveló el lector de noticias.

“El panelista del Show de Goles, Rodrigo Torres, siempre destaca eso y yo una vez le puse eso en Twitter que lo agradeció muchísimo y lo publicó. Él decía que el verdadero rival de Colo Colo era Cobreloa”, recordó Paci sobre la rivalidad que existe entre ambas instituciones.

Finalmente, Paci dejó en claro que: “Más que una revancha hay una sana rivalidad que los colocolinos echan mucho de menos porque digámoslo: la U no es rival, la U no le gana hace más de 10 años en el Monumental y la UC le hace más collera… Colo Colo podría tener tres estrellas más si no fuera por Cobreloa”.

Rodolfo González, en diálogo con TNT Sports adelantó el duelo ante Colo Colo: No sé si todavía hay fecha para esa llave, pero es un partido importante, yo lo sé. Lo he jugado muchas veces aquí en Cobreloa y sé lo que siente la gente, que es un clásico. Vamos a ir por todo para poder llegar a la final que es lo importante“, expresó el zaguero de 34 años.