Aseguran que dos técnicos no van más en la lucha por ser DT de La Roja

Eduardo Berizzo ha estado en la cuerda floja durante mucho tiempo debido a los malos resultados obtenidos al mando de La Roja. Sin embargo, parece ser ha perdido competencia pues aseguran que dos entrenadores decidieron bajarse como candidatos para reemplazarlo.

"Esta es información chequeada; Gustavo Quinteros no es opción para la banca de la Selección Chilena. En el directorio no hay opción de que se sume a la banca", reveló el periodista Marco Escobar en DSports.

Quizás te pueda interesar: Revelan detalles de la estadía de Jordhy Thompson en prisión

Asimismo, Escobar aprovechó de descartar a otro candidato que sonó como opción para suplir a Eduardo Berizzo en caso de su destitución.

"Lo de Córdova (Nicolás) tampoco es opción, que incluso la posibilidad de que Eduardo Berizzo no siga si no se dan los resultados también es una posibilidad que no la ven muy cercana", agregó el periodista.

Finalmente, Escobar agregó que desde la ANFP están bastante contentos con la forma de trabajar que ha llevado Eduardo Berizzo al mando de La Roja.

"Quieren seguir este proceso, están muy satisfechos por la forma en que trabaja Eduardo Berizzo y vamos a ver si no se dan los resultados si la federación toma la decisión de no seguir con el proceso o si el propio entrenador da un paso al costado", sentenció.

De esta manera, parece ser que Eduardo Berizzo sumó adeptos para mantenerse un buen tiempo en el banco de la selección chilena sin importar los resultados que consiga en esta doble echa eliminatoria.