Aseguran que doble de Arturo Vidal casi juega en el fútbol chileno

En la actualidad, el jugador se desempeña como futbolista de la Universidad Nacional del Altiplano, pero en su carrera tuvo la alternativa de jugar en Chile.

El jugador reveló que el equipo del volante nacional, Rodelindo Román, se contactó con el para jugar en la Segunda División de Chile.

A través de una entrevista con el medio peruano, El Popular, Vásquez aseguró que el volante del Flamengo, lo quiso contratar para que jugara en su equipo. «Sí, me llamaron del equipo de Arturo Vidal, Rodelindo Román, que participa en la Segunda División de Chile, pero no se pudo concretar por algunos detalles», señaló el jugador.

"Cuando jugaba en Unión Comercio, en 2013, mis compañeros me dijeron que tenía un aire a Arturo Vidal, no me la creía y me animaron a tener el look como él. Destaco su buen juego, su temperamento, no por años estuvo en Europa y hoy está en un grande como es Flamengo», precisó Royer Vásquez León.