Aseguran que Colo-Colo ya tiene nuevo auspiciador para su camiseta

Los hinchas bromearon con la idea de la nueva marca que estará en la indumentaira.

Blanco y Negro anunció que MG no continuará con los albos, la notica llega en uno de los peores momentos deportivos de la historia del cuadro popular.

La idea de la firma, según informó La Tercera, "es lucir distintos productos en la camiseta de Colo Colo según campañas que quieran hacer, por lo que no se descarta que haya otra cerveza en la tricota alba para otro año. Eso sí, partirá Pilsen del Sur porque buscarán posicionar sus marcas menos conocidas en un principio".

El contrato es por dos años a cambio de 2 millones de dólares por cada temporada, aproximadamente, lo que le supondrá al Cacique un mejor negocio que el que tenía acordado con MG, que se va después de dos temporadas.

