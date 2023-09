¿Gustavo Quinteros podría llegar a la selección chilena?

Cristian Arcos reveló que Pablo Milad estaría muy contento con el arribo de Quinteros a Juan Pinto Durán.

“Habíamos escuchado ese rumor en algún momento, lo que yo sé como información es que a Pablo Milad en particular le gusta mucho Quinteros, pero no de ahora, de siempre. Incluso creo que lo contactaron cuando se fue Rueda, pero en aquel minuto él no podía salir”, dijo Arcos a Bolavip Chile.

Para Arcos el problema no es Quinteros: “Que su nombre aparezca no me sorprende tanto, me sorprende más que anden buscando entrenadores cuando recién van dos fechas de las clasificatorias”, complementó.

Gustavo Quinteros junto a su cuerpo técnico tiene contrato con el club popular hasta finales de esta temporada y el tema de su renovación no está cerrado. Patricio Yáñez especula que en ByN ya tiene un plan B:

“Perdón, se me olvidaba decirlo. Desde Colo-Colo llamaron a Viña del Mar, eso diré, pero llamaron a Viña si el hombre decide…“, indicó el ‘Pato’.

Si bien Yáñez no dio el nombre del entrenador, se presume que es Francisco Meneghini, actual DT de Everton de Viña.

“Yo solo digo que llamaron a Viña del Mar, ustedes especulen, pero cuando tenga la autorización les entregaré mayores detalles“, cerró.

Hace algunos días, el presidente Alfredo Stöwhing fue claro al decir que “estoy por la continuidad de los procesos mientras estos funcionen bien. A pesar de que a veces no obtener resultados positivos. Lo veo como algo a largo plazo”.

“En la dirigencia o al menos algunos directores sí están a favor de la continuidad de este proceso”, dijo Daniel Arrieta en los micrófonos de TNT Sports.

“Hay que ver la palabra de Quinteros. Él dijo que un requisito para seguir era ser campeón y eso no lo está consiguiendo”,cerró el reportero.