Aseguran que Carlos Palacios: "corre como si tuviera 38 años"

Carlos Palacios fue criticado por Juan Cristóbal Guarello quien lanzó toda su artillería en su nuevo programa de Youtube “La hora de King Kong” en donde analizó largamente la eliminación de Colo Colo en Copa Libertadores, en especial, a la baja presentación que realizó Carlos Palacios en el empate sin goles ante Deportivo Pereira.

“¿Cuál es el problema de Palacios? Técnicamente es muy bueno, pero corre como si tuviera 38 años. Palacios juega a una velocidad de un veterano, que ni Luis Jiménez en Magallanes tenía”, reclamó sobre la "Joya".

El periodista no tuvo clemencia con el mediocampista albo.

“Cuando tiene que ir al mano a mano siempre pierde porque no tiene explosión y un jugador de 22 años no puede jugar a esa velocidad. ¿Por qué Palacios juega a la velocidad de veterano? ¿Qué ha pasado todo estos meses en Colo Colo?”, esgrimió el rostro de Canal 13.

“Cuando tuvo espacios para meter la pelota marcó diferencia, pero cuando le pusieron un jugador encima no tuvo nada más que hacer”, cerró Guarello sobre Palacios.

El volante sacó la voz tras la eliminación de Colo Colo

En esa línea, el volante agregó que “nos está faltando la definición, pero es trabajo, dedicación, estar ahí en el equipo. Somos todos culpables de no poder definir la jugada, a veces el que define o el que no deja en buena posición al compañero”.

Por último, remarcó que “ellos prácticamente no llegaron al arco, no tuvieron chances, vinieron a replegarse, después metieron una línea de seis atrás de la que era difícil entrar, aun así tuvimos las chances y no las supimos aprovechar, eso nos pasó la cuenta”.