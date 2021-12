Aseguran que Brereton podría llegar a un club gigante de Europa

Aseguran que Brereton salte de la Championship a la Premier League de Inglaterra. Su gran temporada con Blackburn Rovers en el torneo del ascenso británico, donde suma 19 goles y es el segundo máximo artillero de la competencia, tiene al delantero de la Selección chilena con varios clubes peleando por su fichaje.

El sitio Liverpool.com destacó la tremenda alza en su nivel tras su convocatoria a la roja de todos y aseguró que "hay muchos puntos a favor para apostar por su transferencia".

Además, resaltó su juventud (22 años), la cual puede ser una de las principales razones para que fiche por el club, debido a que Sadio Mané y Mohamed Salah tienen 29 años y Roberto Firmino 30, por lo que "es importante comenzar a mirar hacia el futuro, construyendo el ataque que encabezará la próxima generación".

Otro factor que destacó el medio partidario fue el hecho de no utilizar cupo de extranjero junto con sus características futbolísticas: "Estilísticamente, el joven delantero también parece encajar bien. Tiene preferencia por colocar sus tiros en la esquina con delicadeza, muy similar a la técnica de Salah".

"Brereton Díaz también ha anotado múltiples goles desde ángulos cerrados en el primer palo: menos Salah y más Sergio Agüero, en todo caso", concluyó el medio.

#LFC must use transfer relationship to get fairytale 19-goal forward matching Mohamed Salah @JamesMartin013 🔴✍https://t.co/8X8A6OndR1