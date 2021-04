Aseguran que Blanco y Negro ya tendría al reemplazante de Aníbal Mosa

Luego que Marcelo Barticciotto se bajara de la carrera a la presidencia de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, mandamás del Club Social y Deportivo Colo Colo, consiguió el apoyo del bloque de Leonidas Vial para ser el máximo representante de la directiva de ByN.

Alfredo Stöwhing, director de Blanco y Negro, aseguró a Diario El Mercurio que "hemos decidido apoyar al Club Social y Deportivo para que asuman la presidencia de Blanco y Negro".

"Quién mejor para ser presidente de ByN que el presidente del Club Social, Edmundo Valladares, que además es director de ByN. Hemos decidido personalizar en él nuestro apoyo. Los cuatro votos de nuestro sector van para Valladares", agregó.

En esa misma línea, apuntó que "no estamos en la búsqueda, ni nos interesa ningún cargo. Por otro lado, nos parece inviable que después de todo lo que hemos vivido continuara Aníbal (Mosa). Y no es un tema personal".

"Hemos pedido garantías de un buen gobierno corporativo, un respeto a la organización del club, una sana administración de las finanzas y un apoyo a la cantera y a los juveniles", esgrimió.

Sobre la no venta de acciones de Leonidas Vial y el arrepentimiento de Mosa, Stöwhing señaló que "mucha gente pensó que la venta de acciones de Mosa fue una maniobra publicitaria. Yo no me atrevería a calificarla de ninguna manera, pero que haya retirado y después haya comprado, efectivamente ratifica que era más un elemento comunicacional que de deseo. Respecto a los otros paquetes, los inversionistas buscan asegurar su inversión, tener el control, y como ninguno lo daba, era difícil que alguien arriesgue y compre".