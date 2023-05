Aseguran que Blanco y Negro destruyó al Colo Colo campeón 2022

"Pelotazo", quien en su calidad de comentarista en ESPN repasó duramente a la dirigencia alba al decir tras la derrota del Cacique ante Boca Juniors por Copa Libertadores, afirmando que “hoy quedó claro que Blanco y Negro hizo pedazos al campeón 2022”.

“Blanco y Negro sacó o perdió a los mejores futbolistas de Colo Colo y los reemplazó con jugadores que no dieron el ancho. Y si no reacciona, no va a pelear el bicampeonato este año”, detalló el periodista.

Cabe recordar que al finalizar la temporada 2022 de Colo Colo se fueron titulares como Gabriel Suazo, Óscar Opazo, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero, a quienes podríamos sumarles el nombre de Pablo Solari que llegó a River Plate.