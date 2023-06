Aseguran que Berizzo "podría pagar Caro" dejar a Bravo fuera de la Roja

El entrenador de Chile sacó la voz sobre la ausencia del golero del Betis: "Como conductor uno prioriza el trato igualitario y justo. Y administrar esa justicia. Muchos futbolistas han pedido permiso para venir. Y esta sensación de ser justo prevalecerá (en las siguientes nóminas)", comentó Berizzo en conferencia de prensa.

Jorge Garcés, César Vaccia se refirieron a la polémica en el arco de la Roja de todos.

Agrega que “seguramente viendo los rivales y compromisos que tiene Chile ahora, Claudio ha pensado que no es tan necesario. Incluso puede haber pensado que es el momento para ver a los jóvenes”.

Garcés concluye que “quizás no venga más, no sé si Berizzo quiso decir eso. Si lo quiso decir yo siempre estoy de parte de los técnicos, pero si es así no me parecería lógico desde mi punto de vista. Hay que ver qué quiso decir, si se refería a que ahora no lo va a nominar y después entrando a clasificatorias sí. Berizzo ahora quiere ver a los chicos y el recambio”.

Por su parte César Vaccia expresó que “él como entrenador de la selección tiene toda propiedad en sus decisiones. Seguramente va a evaluar la situación en su justa medida y con todos los antecedentes tomar una decisión. En el fútbol no puedes ser tan categórico, el fútbol es dinámico y flexible. Puede tomar la decisión de no nominarlo más pensando en que los jóvenes están preparados para enfrentar las clasificatorias”.

El Peineta Garcés analizó los dichos de Berizzo sobre Claudio Bravo.

“Pero yo no sería tan categórico. Hay tantas situaciones, se puede conversar entre Claudio y Eduardo. Cosas que en su momento no fueron expuestas. Hay que saber escuchar y no quedar comprometido de tus palabras”, expone.