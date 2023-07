Aseguran que Arturo Vidal vive un verdadero calvario económico

Vidal no lo estaría pasando nada de bien tras su salida del Flamengo. El periodista Mauricio Israel revela que el King atraviesa "un horroroso momento económico" y asegura que "ya no lo queda un solo caballo y no paga hace cinco meses la pensión de alimentos".

“Lo que voy a decir, honestamente, lo digo con mucha, mucha, mucha pena”, comenzó explicando Maurico Israel: “cuando comentamos esta situación en reunión de pauta, Marco (Sotomayor) dijo ‘el destino de Vidal está escrito’”

El conductor del programa Círculo Central asevera que: “Arturo Vidal, señores, está pasando por un horroroso momento económico“.

“Les voy a dar dos datos: el primero Vidal tenía un campo grande, donde tenía un haras con 80 caballos de carrera. Muchos de ellos ganadores de carreras… y los vendió todos. Ya no le queda un solo caballo a Vidal“, explicó el ex Mega.

Israel asegura que el volante chileno lo está pasando muy mal con sus finanzas.

Mauricio Israel dijo sin dudas que el ex Barcelona: “también tiene a la venta el campo, a la venta una casa“.

Por eso no está pagando la pensión de sus hijos: “lo más delicado es que su esposa (o ex esposa) Marité Matus le está reclamando que hace 5 meses no recibe pensión de alimentos“.

“Ella no había querido hacer público esto porque su papá trabajaba con Arturo Vidal, pero llegó un momento en que con un ‘arreglín’ toda la gente que trabajadora de Vidal, más de 140 personas, los contrataron por tres meses para después despedirlos, con una indemnización baja”, complementó.

Para cerrar, argumentó que. “ahora se viene una demanda de pensión de alimentos tras Arturo Vidal. Lamento profundamente entregar esta información”.