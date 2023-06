Aseguran que Arturo Vidal: "Está para vitrina de San Diego, no Vitacura"

Arturo Vidal está viviendo complejos momentos en su exitosa carrera, el King no convence a un histórico mundialista con La Roja en Alemania 1974, el polémico Pollo Véliz cree que el volante está quemando sus últimos cartuchos en el fútbol profesional.

En Brasil, el "King" es muy criticado por los medios y por los mismos hinchas del Flamengo, quienes no lo quieren en su equipo para el segundo semestre. El Pollo cree que el ex Barcelona debe buscar otros horizontes.

"Hoy día, el mayor objetivo de Vidal es estar en equipos ganadores para aumentar el récord de títulos, ya ves, incluso sin jugar mucho, puede decir que es campeón de la Libertadores y la Copa de Brasil, puede decirlo en el plan de estudios. Ahora, no tiene nada que aportar”, dijo Leonardo ‘Pollo’ Véliz en su cuenta personal de Twitter.

Véliz argumentó su punto haciendo una cruda comparación: “Esto lo vengo diciendo desde el Barcelona, luego el Inter y ahora Flamengo. Ha sido cruel la realidad de un jugador en declive, podría hacer por allí un partido normal contra República Dominicana, pero no excepcional. Está para vitrina de San Diego y no Vitacura. Es la verdad”.

Arturo Vidal quiere seguir en lo más alto del fútbol mundial: "Yo estoy bien, siempre he estado bien, ya dije porque no jugaba (en Flamengo), pero siempre me entreno de la misma manera, sigo pensando en cosas grandes, en seguir ganando cosas como futbolista, acá en la selección se me reconoce eso, el profe me conoce de muchos años, sabe mucho de fútbol y estuvo en Europa, así que si me da la posibilidad de jugar trataré de dar el máximo como siempre", reveló el King en la previa del duelo ante Bolivia.