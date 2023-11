Arturo Vidal y sus consejos a Universidad de Chile

Entramos en la parte final de la temporada, donde los equipos no sólo están buscando terminar el año en la mejor ubicación posible en la tabla de posiciones, sino que también están analizando la conformación de los planteles para el próximo año. En ese sentido, Arturo Vidal aconsejó a Universidad de Chile sobre los fichajes por los que deberían ir en el próximo mercado de pases.

Cabe recordar que Universidad de Chile viene de una buena victoria por 3-1 ante Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario. Este partido les permite estar rozando la zona de copas internacionales, además de darle una vida extra a Mauricio Pellegrino en la banca del cuadro azul ya que su continuidad se había puesto en duda enormemente.

Uno que no se perdió el duelo ya mencionado fue Arturo Vidal, quien aún se encuentra en nuestro país recuperándose de la operación en su rodilla, por lo que ha usado la mayor parte de su tiempo en realizar transmisiones en vivo. Precisamente en uno de estos últimos streams, El King habría analizado el sistema de juego del romántico viajero y señalado que le faltaban hombres con experiencia en el campo.

Fue en esa misma línea que el actual jugador de Atlhetico Paranaense se tomó la libertad de aconsejar a Universidad de Chile sobre los hombres que podría necesitar para afirmar su alineación e incluso fue más allá y sugirió algunos nombres, los cuáles son queridos conocidos del equipo y también fueron compañeros de Vidal en la selección chilena.

"Le he visto varios partidos a la U y encuentro que no juegan mal, lo que sí un equipo joven, le faltan dos jugadores grandes para que sea un equipo más maduro. Tienen a varios grandes que son de calidad y que podrían venir. Si fuera de la U iría a buscar al Edu (Vargas) o al Charles", señaló Arturo Vidal.