Arturo Vidal y su ex esposa sorprenden celebrando juntos el título del Inter

El Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal se quedó con el Scudetto, y el “Rey” festejó junto a su ex esposa, María Teresa Matus.

Después de una larga espera, finalmente Arturo Vidal y Alexis Sánchez pudieron gritar campeón en la Serie A de Italia. Esto después de que el Inter de Milán cortara la supremacía de la Juventus en el Calcio, y se coronara campeón tras 11 años de espera, obteniendo su decimonovena estrella.

El equipo que dirige el italiano Antonio Conte por fin pudo comenzar a festejar este domingo. Esto tras el empate entre el Atalanta y Sassuolo, con el que se determinó el futuro del campeonato italiano. Competencia en la que el cuadro lombardo finalizará en la cima.

El Inter hizo su trabajo el sábado, después de derrotar por 2-0 al Crotone del joven chileno Luis Rojas. En el enfrentamiento, Alexis Sánchez jugó un rol vital, ingresando al minuto 65 y cambiando el esquema para que los negriazules pudieran hacerse con el triunfo.

Tras eso, Arturo Vidal estalló de felicidad cuando el duelo entre los pupilos de Gasperini y Roberto De Zerbi llegó a su fin. Por eso, festejó en compañía de su familia y su ex esposa, María Teresa Matus. La ex del “Rey” no tuvo problema para compartir una historia de Instagram felicitando al padre de sus hijos.

"Felicidades!!", redactó la mujer, acompañado de un video del oriundo de San Joaquín y un emoji de una botella de espumante.

La reacción de Marité Matus fue celebrada por los futboleros a través de las redes sociales. Acción con la que demostró que no tienen por qué llevarse mal al ser ex pareja, y que pueden celebrar unidos en momentos de felicidad como la obtención de un nuevo trofeo.