El volante de la selección chilena Arturo Vidal habló sobre la capitanía en la Roja de todos y señaló que no tiene problemas en que Claudio Bravo mantenga como líder, luego de haber recuperado la jineta en el partido amistoso ante Bolivia, de marzo pasado.

En entrevista con TNT Sports, Vidal comentó que "se dio en ese partido, pero no se sabe quién será el capitán. Y si es Claudio, bienvenido sea. Lo importante es la Selección. Si viene después Alexis, si soy yo, no me gustaría ser capitán. No es un tema, tengo mi personalidad, sé lo que doy, sé lo que peso en el camarín y en la cancha".

"Hay muchos capitanes, los más grandes, Gary (Medel), (Jean) Beausejour, Claudio, Alexis (Sánchez), yo, Charlie (Charles Aránguiz), los jugadores que llevan tiempo, que han ganado cosas y han logrado todo con sudor y esfuerzo", explicó el King.