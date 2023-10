Por una parte Arturo Vidal apoyó la respuesta de Claudio Bravo, mientras que José Luis Villanueva le mandó un recado al portero del Real Betis y se cuadró con el ex central de la Universidad de Chile. ¡Lee todos los detalles acá!

Claudio Bravo barrió el piso con la carrera de Rafael Olarra en Europa tras recibir una crítica del ex central por no ser considerado en la Roja. "335 minutos, como ir en auto de Santiago a Concepción", fue la particular comparación del portero con la cantidad de minutos del ex central en Europa.

Ante eso el primero en dar su opinión fue Arturo Vidal, quien entre risas y sin poder hilar las frases por la gracia que le causó la respuesta de Claudio Bravo afirmó que “cuando se meten con la persona equivocada pasa eso. Muy buena la respuesta. Maravillosa", en su canal de Twitch.

“Tengan cuidado, no se metan con cualquiera. Claudio (Bravo) es máquina”, complementó Arturo Vidal para respaldar al actual meta del Real Betis. Por otro lado en tanto un sentido Rafael Olarra admitió estar apenado por la respuesta que recibió y que generó burlas para el ex Audax Italiano.

José Luis Villanueva respaldó a Rafael Olarra y criticó a Claudio Bravo por su irónica comparación entre un viaje en auto y los miuntos del ex central en Europa

"Qué importante en esta época no compartir opiniones de otros, pero respetarlas. Y qué importante es que los grandes líderes guíen al resto a eso y no a polarizar las opiniones porque están pasando cosas super feas con personas super importantes que estamos viendo en nuestro fútbol y por sobre todo hay que estar a la altura. Más cuando se es tan importante".

"No entiendo el bajar desde su posición a menosperciar la carrera de alguien que la hizo con mucho esfuerzo como todos lo hemos hecho y algunos tuvieron la suerte de llegar más arriba y otros más abajo, pero es respeto por las carreras y el esfuerzo. Con mucho cariño lo digo", cerró el ex futbolista en Radio Pauta.