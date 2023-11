Arturo Vidal y el Estadio Monumental: "Esa hue.. hay que cambiarlo todo"

Durante esta semana causó gran revuelo las declaraciones realizadas por Alexis Sánchez sobre la forma en que se maneja el fútbol chilena, la infraestructura de Juan Pinto Durán y sobre todo una incómoda situación vivida por La Roja en el estadio monumental ante Paraguay. Esto causó una gran variedad de reacciones, donde ahora también habló Arturo Vidal al respecto y enviando un fuerte mensaje.

La denuncia en específico que realizó Alexis Sánchez con el estadio monumental, fue que mientras estaba sentado en el camarín haciendo estiramientos, salió excremento desde el desagüe de la ducha, algo completamente criticado por el Niño Maravilla y que también causó gran repulsión en el mundo del deporte, siendo un tema que incluso llegó más allá de nuestro territorio.

Con respecto a esto, una de las últimas reacciones fue la realizada por Arturo Vidal, quien se encuentra en nuestro país recuperándose de una operación en la rodilla, tras una lesión sufrida mientras disputaba un partido por las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, junto a la selección chilena.

"No pude verlo porque entré al camarín solamente a saludar a los muchachos, pero por lo que me contaron, sí, es verdad. Está mal lo de las duchas, ese camarín no se ocupa regularmente y tengo entendido que lo ocupan los árbitros", señaló el King, complementado lo ya mencionado también por el tocopillano.

Luego de esto, Arturo Vidal realizó un fuerte descargo contra la dirigencia de Colo Colo para arreglar la infraestructura del estadio monumental. "Creen que por cambiar asientos o una taza de baño se va a arreglar. Ese camarín tiene un problemas más profundo, esa hu.. hay que cambiarlo todo, por abajo y por arriba", cerró el seleccionado nacional.