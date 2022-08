Arturo Vidal sube polémico posteo con Fernando Felicevich

Arturo Vidal sorprendió a todos con un cariñoso mensaje en Instagram a su representante Fernando Felicevich, junto a una imagen tras su llegada a Flamengo.

El King se deshizo en elogios y aseguró que Fefe lo apoyó en sus peores momentos

través de su cuenta de Instagram, Arturo Vidal le dedicó un cariñoso mensaje a Fernando Felicevich. El formado en Colo-Colo publicó un texto dedicado a su representante, al que calificó como "la persona más importante en mi carrera".

Además, dijo que: "el hombre que es capaz de decirme lo bueno y lo malo, la persona que a mis 15 años llegó sin saber qué pasaría en el futuro conmigo"

"Siempre me aconsejaste cada vez que me caí o me equivoqué, ahí estabas. Cuando estuve solo, siempre estuviste a mi lado apoyándome. Gracias, hermano. Te quiero… Fernando, te quiero".