Arturo Vidal sobre el debut de Matías Catalán: "Un asesino"

Arturo Vidal se refirió al nivel de Matías Catalán, el King quedó feliz con el juego defensivo del futbolista de Talleres de Argentina: “Bien Catalán, un perrito. Un asesino. Me alegro que entró bien. Hace tiempo que estaba con nosotros, siempre se vio con esa actitud. Esperamos que siga creciendo”, comenzó diciendo Vidal.

“Es un defensor muy agresivo, contagia y empieza a sumar”, detalló también Vidal que en la misma línea alabó a un chileno que también juega al oteo lado de la cordillera.

"Lo mismo (Rodrigo) Echeverría, que me encantó cómo entró. Tenemos muchos jugadores que pronto conocerán. Tengan fe que nos va a ir muy bien en los próximos partidos”, afirmó el Rey.

El ex Flamengo cree que: “los jóvenes que me vieron hacer eso se van a sacrificar. Van a saber que si juegan por la selección tienen que dejarlo todo. No pueden salir por cualquier cosa. Hay varios cabros que son buenos, jóvenes que estuvieron con nosotros. Aparte los de la Sub 23, que tienen mucho talento”.

Vidal aplaudió a Catalán.

Tras el empate ante Colombia en Chile, la Roja volverá a la cancha por las Eliminatorias al Mundial 2026 en octubre. El equipo de todos recibirá a Perú por la tercera fecha y visitará a Venezuela por la cuarta jornada.

En conversación con ESPN Chile, el colombiano Jorge Bermúdez destacó el nivel mostrado por la Roja. “La sensación es que Colombia la sacó barata, nos salvamos de perder, el punto es bueno porque jugamos mal. Chile fue superior, jugó mejor”.

El periodista destacó a Matías Catalán, señalando que “lo hizo bien, pulverizó a Lucho Díaz. Brereton también por izquierda fue permanente peligro. En mitad de cancha todos los rebotes lo ganó Chile, presionó bien, nos hizo jugar en largo y ganaban las segundas jugadas. A mí me sorprendió”.