Arturo Vidal será baja en vital duelo del Inter de Milán en Champions

El volante chileno, Arturo Vidal, quedó al margen del importantísimo partido que Inter enfrentará mañana por la Champions League.

Un duro partido tendrá este miércoles el Inter de Milán, donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal. El cuadro nerazzurri recibe al Shakthar Donetsk, y necesitan urgente una victoria para continuar con vida en el importante certamen europeo.

Lamentablemente Vidal no podrá decir presente, ya que fue su entrenador, Antonio Conte, lo descartó del duelo. "No estará disponible. Arriesgarlo significaría correr el riesgo de alargar el tiempo de recuperación, y no nos lo podemos permitir", indicó el estratega italiano en conferencia de prensa.

El “Rey” presentó dolencias físicas en el muslo de su pierna derecha tras el partido ante el Bologna en el fin de semana pasado. Por ende, tampoco estuvo presente en el entrenamiento del lunes y ya se rumoreaba sobre la posibilidad de que el oriundo de San Joaquín no pudiera estar ante el cuadro ucraniano.

De esta manera, Conte no podrá tener al ex Colo-Colo para el vital duelo ante el Shakthar. El partido se jugará en el Estadio San Siro, a partir de las 17:00 horas de este miércoles 9 de diciembre.

Solo una victoria le sirve al equipo nerazzurro, ya que para seguir vivos a nivel internacional dependen de otro resultado. Específicamente de lo que ocurra entre el Borussia Monchengladbach y el Real Madrid, y según ese partido podrán calcular sus opciones para avanzar a octavos de final de la UEFA Champions League.