Arturo Vidal se sincera y carga contra Claudio Borghi: "no existe"

Arturo Vidal continúa con su recuperación tras la operación en su rodilla y, mientras tanto, se dedica a comentar de fútbol en cada una de sus transmisiones por Twitch. En ese contexto, el "King" se sinceró sobre su relación con Claudio Borghi.

Y es que uno de sus espectadores le preguntó qué opinaba del exentrenador y actual comentarista de TNT, ante lo cual dejó entrever una mala relación.

"Nada que opinar que de él, de verdad que nada. No existe", fue lo que respondió Vidal ante esta pregunta.

Es importante recordar que Arturo Vidal y Claudio Borghi se conocen hacen muchos años, pues compartieron camarín en Colo Colo y en la selección chilena. Todo esto después de que el ahora comentarista dirigiera al jugador durante dos años en los albos, siendo uno de los primeros DTs del "King".

A pesar de esto, tras separar caminos han tenido algunos inconvenientes que tal vez acabaron por sepultar la relación entre ambos. Y es que cada vez que Borghi hablaba de Vidal lo hacía con una cierta indiferencia que rozaba la maldad.

En 2017 habló sobre los problemas del jugador con el alcohol, asegurando que "durante todos los años que lo dirigí supe que bebía, pero no vi que tuviera problemas de alcoholismo. A Arturo no lo veo desde que dejé la selección, así que no sé cuál es su situación".

De hecho, hace poco volvió a referirse sobre las reales intenciones que tiene Vidal para volver a Colo Colo, mostrándose molesto por las condiciones exigidas.

"La presión que le pone a Colo Colo me parece innecesaria. ‘Vuelvo, pero si hay un proyecto serio’. ¿Qué quiere decir? ¿Qué este proyecto no es serio? ‘Vuelvo, pero sí hacen un gran equipo’. Así, difícil", dijo Borghi en julio de 2023.