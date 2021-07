Arturo Vidal se reunió con alcaldesa de San Clemente en su nueva casa

El jugador de La Roja, Arturo Vidal, recibió a María Inés Sepúlveda en su nueva casa en San Clemente para tratar proyectos futuros para la comuna.

Gran sorpresa causaron hace unos días las redes sociales de la Municipalidad de San Clemente. Esto porque compartieron una fotografía donde se vio a la alcaldesa, María Inés Sepúlveda, reunida con el histórico jugador de La Roja, Arturo Vidal, en la nueva casa del futbolista.

Así, a través de Instagram, el municipio dio a conocer que Sepúlveda dialogó con el volante del Inter sobre futuros proyectos deportivos en la comuna. Y el “Rey” reposteó la publicación municipal y agradeció: “Gracias por la visita y la buena onda. ¡Un placer conocerla!, a seguir haciendo cosas por San Clemente”.

Cabe recordar que recientemente el emblema de la Generación Dorada de Chile acaba de estrenar su casa nueva en la comuna. La que no solo albergará a su familia y amigos, ya que también tiene su criadero “Haras il Campione”, siguiendo su pasión por los caballos.

Así, los hinchas chilenos y los fanáticos del oriundo de San Joaquín llegaron hasta el post para felicitarlo. De esa manera llenaron de comentarios para apoyar a Arturo Vidal y pidiendo que colabore deportivamente con la comuna.

Ahora, el ex Barcelona disfrutará de sus últimos días en nuestro país para regresar a un incierto panorama a Italia. Esto porque aún no hay claridad con respecto a si continuará o no en el cuadro lombardo, quienes ven con buenos ojos venderlo.

Y sería por dos razones en particular. La primera tiene que ver con su estado físico, ya que la temporada pasada pasó gran parte lesionado, y la segunda con su sueldo. Esto porque las nuevas políticas del club apuntan a reducir los costos de la plantilla.