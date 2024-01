Arturo Vidal se confiesa y revela su situación personal con el alcohol

Arturo Vidal ha sido duramente criticado a lo largo de su carrera por los incidentes que ha protagonizado en estado de ebriedad, como por ejemplo cuando estrelló su ferrar durante la Copa América 2015. En ese sentido, el "King" se confesó con todo durante su transmisión de Twitch y reveló su situación con el alcohol.

"Ahora estamos cero, cero alcohol. Antes tampoco era una locura, era cuando se podía. La gente no está en el día a día, ve lo que sale en las noticias", fue lo que dijo Vidal respecto a su bullada relación con el alcohol, donde se le ha visto protagonizando diversos videos en un considerable estado.

En ese mismo sentido el exvolante de Barcelona aprovechó de destacar su exitosa carrera para defenderse asegurando de manera desafiante que "¿Ustedes creen que si es como dice la gente, hubiese estado en los mejores equipos del mundo, en Europa saliendo campeón todos los años?".

Vidal es uno de los jugadores más exitosos en la historia de Chile.

Respecto a la influencia del alcohol en los deportistas, Arturo Vidal recalcó que "depende de cada persona. Igual si tomas todos los días vas a andar para la caga, pero si lo haces una vez al mes no pasa nada. Creo que la recuperación cuesta, pero no creo que haga mal. Por eso hay que tomar alcohol cuando uno sale campeón, para poder disfrutar. A este nivel no puedes dar ventaja, pero creo que todos los jugadores se sirven… cuando se puede, se puede".

Es así como a sus 36 años Vidal aseguró haber dejado por completo el alcohol, todo esto con el objetivo de cuidarse de la mejor manera de cara a sus últimos años de carrera, en los que quiere seguir demostrando toda su calidad de estrella que mantuvo durante los exitosos años que estuvo jugando en Europa.