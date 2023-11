Arturo Vidal se burla de la UC por no llenar el estadio en el clásico con la U

Mientras lleva a cabo la recuperación de su rodilla, Arturo Vidal ha hecho noticia por sus constantes reacciones en Twitch. En ese sentido, ahora analizó lo que fue el clásico universitario entre la U y la UC, dejando una dura burla contra los cruzados.

"Oh, ¿Qué pasó tan poca gente?, ¿Había algún problema? Estoy haciendo una pregunta seria ¿Por qué no está lleno el estadio? ¿Qué pasó, no se podía o sí?", comenzó preguntando el "King" en su transmisión de Twitch.

Luego, continuó agregando comentarios lanzando una pequeña burla en contra de la fanaticada cruzada.

"¿Había algún aforo o algo que no se podía entrar más gente o son todos estos los que tiene Católica?, ¿No hay más hinchas? Ahí están todos, put… madre, ya pero bueno (cierra entre risas)", continuó agregando y desatando las burlas de sus seguidores.

Dejando atrás el tema del público, Arturo Vidal también analizó la temporada de la UC, defendiendo a Nicolás Núñez por los malos resultados.

"El entrenador que se fue dejó la embarrada, a Núñez juzgarlo ahora o analizar lo que puede hacer, magia no va a hacer, hay que esperar que termine y trate de clasificar a algo", sentenció el "King".

“En ese mismo sentido, dijo que "es un muy buen entrenador y ya lo demostró, pero magia no hace nadie para que sepan. La defensa no me puede gustar, tienen una paz, como que les da lo mismo. Católica tiene tantos problemas y se le ve tan fácil, es un equipo que está con tan poca confianza".