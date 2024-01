Arturo Vidal se burla de la U a solo días de sellar su vuelta a Colo Colo

Colo Colo quiere armar el plantel más competitivo posible para Jorge Almirón de cara al 2024 y en ese sentido Arturo Vidal podría retornar a Macul. En la antesala de su regreso, el "King" comenzó a calentar el ánimo de los hinchas azules y aprovechó su cuenta de Twitch para lanzar burlas al archirrival albo.

Todo se dio cuando comenzó a jugar una dinámica que consistía en adivinar los escudos de diferentes equipos del fútbol mundial. "Me los sé todos, puedo estar todo el día si quieres", decía Vidal mientras jugaba junto a sus seguidores en la plataforma de streaming. Todo esto hasta que le apareció el escudo de la U.

Fue justo cuando apareció la insignia de los azules donde el "King" lanzó su burla. "Esos no los conozco, esos no los conozco a estos culiaos. ¿De adónde son? ¿De adónde son?", fue la tocada de oreja que le dejó el bicampeón de América a los universitarios. Es importante recordar que esta no es la primera vez que se ríe de la U.

Y es que en 2023 el volante estaba apostando dinero en un casino virtual, donde tras jugar 4 millones de pesos logró multiplicarlos hasta conseguir 28 millones, situación que comentó con burlas. "Para el estadio de la U, cabros. Ahí, para el estadio. ¡Todo lo que ganamos!", lanzó el "King" en aquel momento.

Es así como Arturo Vidal comenzó a calentar el ánimo de los hinchas de la U a solo días de que se concrete su posible retorno a Colo Colo. Los albos ya iniciaron los contactos con el volante y solo sería cosa de tiempo para que se firme su retorno al Estadio Monumental después de más de 16 años desde su salida.