Arturo Vidal sacó a Erling Haaland de los mejores delanteros del mundo

Arturo Vidal dio una larga entrevista con TNT Sports y analizó a los jugadores que considera los mejores del plantea.

El King se refirió a una de las grandes joyas del deporte actual, y habló sobre Erling Haaland del Borussia Dortmund, a quien aún no incluye en su listado de cracks: "Es un buen jugador, pero ha jugado un año. Lukaku, Lautaro, Mbappé están un paso más arriba. Y más arriba Lewandowski y Suárez que tiene una calidad y una viveza que no tienen los otros, que no han jugado aún con público y a estadio lleno", afirmó.

Además, alabó a Lionel Messi, a quien tiene aún en lo más alto de la lista individual. "No hay comparación con Leo. Es extraño hablar si es el mejor o no, porque está decretado. Es como que no fuera de este planeta. Lo conocí como rival, como persona", apuntó.

"Entrené dos años con él y lo he dicho varias veces: ganamos dos Copa América contra Argentina estando Leo y tiene más mérito luego de verlo día a día. No sé cómo explicarlo, es increíble. Le ganamos al mejor, a los mejores en pocas palabras", manifestó.

Vidal también elogió a su compañero en el Inter, Lautaro Martínez. "Sabe que debe mejorar algunas cosas, pero está en una edad donde puede marcar diferencias a futuro. Es rápido, fuerte, mete goles, corre, presiona, tiene condiciones para ser de los mejores del mundo", cerró.