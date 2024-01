Arturo Vidal rompe el silencio y le manda un mensaje a sus críticos

El retorno de Arturo Vidal a Colo Colo es prácticamente un hecho, motivo por el que el "King" rompió el silencio y habló sin filtro sobre la situación. El volante ha recibido todo tipo de comentarios por su llegada, tanto positivos como negativos, es por esto mismo que le mandó un directo mensaje a sus detractores.

"No hablen más de mi edad o mis lesiones. Si vuelvo a Colo Colo es porque estoy a buen nivel. Escuché que volvía porque estaba lesionado. Si vuelvo a Colo Colo es porque quiero dejarlo donde se merece en Sudamérica y hacer una buena imagen", dijo Vidal mientras se retiraba de Juan Pinto Durán.

En ese mismo sentido, el ahora exvolante de Athletico Paranaense recalcó que no quiere comparaciones con otros retornos al club. "No me comparen más con los que han vuelto a Chile, porque no es mi caso. No vengo a retirarme, vuelvo a ganar cosas con Colo Colo si es que se da", dijo el "King" con mucha seguridad.

Arturo Vidal no pudo terminar bien el 2023 por una lesión en su rodilla.

Recordar que Vidal se lesionó en septiembre de 2023 mientras defendía la camiseta de La Roja, lo que le costó estar más de cuatro meses en recuperación. Sin embargo esto ya quedó atrás y recientemente disputó sus primeros 45 minutos de fútbol, todo esto en la antesala de sumarse a la pretemporada con Colo Colo.

Es por esto mismo que le mandó un recado a todos sus detractores, pues se siente totalmente recuperado y listo para dar su 100% defendiendo la camiseta alba. De momento queda esperar la confirmación de su fichaje para que se sume a la pretemporada en Uruguay bajo las órdenes de Jorge Almirón.