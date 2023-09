Arturo Vidal revela el verdadero estado físico de Alexis Sánchez

La ausencia de Alexis Sánchez en el duelo ante Uruguay no dejó indiferente a nadie. Sin embargo, Arturo Vidal entregó buenas noticias y reveló el verdadero estado físico del "Niño Maravilla", asegurando que podría jugar contra Colombia.

"Alexis está bien, lo veo motivado, va a llegar con todo para el martes", aseguró Arturo Vidal en una nueva transmisión por Twitch.

Además, agregó que "está disponible, entrenando con nosotros y está bien”. A pesar de esto, el "King" no quiso predecir si será titular o no, pues “el DT tomará esa decisión”.

Añadiendo más información, Arturo Vidal recalcó que Alexis está muy enfocado en solucionar sus problemas y poder defender con todo la camiseta de Chile.

"Alexis ahora debe estar en su mundo, solo lo vimos en el entrenamiento. De hecho parece que concentra en una pieza solo", dijo el volante de Athletico Paranaense.

El estado físico de Arturo Vidal

Si bien es cierto que Alexis Sánchez no está del todo bien, otro que tampoco está en su máximo estado de forma es el propio Arturo Vidal. Pues el "King" se encuentra con algunos problemas en su rodilla, los que precisamente no lo dejaron ser titular en la pasada derrota contra Uruguay.

En ese contexto, el volante aseguró que no sabe si podrá estar al máximo físicamente, sin embargo, anímicamente estará en su tope por la emoción que produce jugar en Chile. "No sé si llego al 100 por ciento, pero sí al tope. Jugar con nuestra hinchada y la familia me motiva. Espero que se den las cosas".