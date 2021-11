Arturo Vidal reconoce que “todavía hay tiempo” para jugar en la Premier

El mediocampista chileno, Arturo Vidal, volvió a hacer noticia en un live con sus seguidores, donde le consultaron por la opción de ir al fútbol inglés.

A pesar de que todo parecía indicar se iría del Inter de Milán, al final Arturo Vidal se ganó la confianza de Simone Inzaghi. Pese a eso, el futuro del volante chileno siempre es noticia y clubes tanto de Europa como de Sudamérica han mostrado interés en él.

Junto con eso, claro está que Vidal siempre ha considerado los grandes desafíos fundamentales para elegir equipo. Y justamente la competencia más poderosa del mundo actualmente es la Premier League inglesa, un escenario que obviamente seduce al oriundo de San Joaquín.

"No se ha dado con el fútbol inglés. Antes tuvimos oportunidades, pero el camino que hemos hecho ha sido bastante lindo, así que no me quejo", indicó el “King” en conversación con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

El emblema de la Generación Dorada de La Roja ya vive los años finales de su carrera en la alta competencia. Pese a eso, no pierde la esperanza de volver a dar el salto a un equipo importante del Viejo Continente, con lo que podría ser el primer chileno en jugar las cuatro ligas más grandes del mundo.

"No se ha dado la posibilidad, pero todavía hay tiempo, vamos a ver cómo va este año. Cómo funcionan las cosas y vamos a ir viendo cuál será el próximo destino. Pero este año vamos a pelear todo con el Inter", concluyó.

Finalmente, el reciente arribo de Antonio Conte, técnico de Vidal en la Juventus e Inter, al Tottenham cambia las cosas. Esto porque prende las ilusiones del Rey para dirigirse a Inglaterra para coronar una espectacular carrera de muchos años en el fútbol europeo.