Arturo Vidal reconoce estar viviendo una crisis económica

Arturo Vidal se sincera cada vez más en cada una de sus transmisiones en Twitch y esta vez volvió a dejar una dura confesión. Pues el "King" confirmó los rumores sobre una posible crisis económica y culpó a sus caballos por la misma.

"Llega un momento en que me llega a la cabeza, estoy en lo último de mi carrera como futbolista. En estos cinco o seis años he ido máximo siete veces. Me he gastado toda la plata del mundo tratando de cumplir mi sueño. Me aburrí de la hípica porque vi cosas que no me gustaron. Lo veía como un hobby, pero ya no le estoy dando la importancia que me gustaría", afirmó el volante de Athletico Paranaense.

Además, recalcó sentirse decepcionado de la hípica y que en un futuro le gustaría ser entrenador, por lo que incluso está invirtiendo en un gimnasio.

"Quiero ser entrenador, tengo mi gimnasio, estoy metiendo plata para agrandarlo. Quiero meterme con otras cosas para achicar todo lo grande que tengo. La hípica me decepcionó y la gente que está metida ahí sabe. No quiero seguir, pero no he dicho que lo quiero vende", afirmó Vidal.

La crisis económica de Arturo Vidal

A pesar que en cierto modo afirmó vivir una crisis económica debido a lo costoso que es mantener a sus caballos, dijo que no está pensando aún en vender a su haras Il Campione.

"Llegan ofertas, pero no lo voy a vender todavía. Seguro lo venderé, pero seguiré en lo mío, que es el fútbol. Estudiar para ser entrenador es algo que quiero, ayudar a las cadetes de la selección. Por eso he cambiado mi forma de pensar. Me siguen gustando, pero de qué me sirve tener una crianza si nos los veo", agregó.

En esa línea, dijo que "no estoy gozando como quisiera, estoy metiendo mucha plata. Prefiero que vaya a otras cosas en lugar de desperdiciarla en algo que no estoy disfrutando".