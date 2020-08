Arturo Vidal: “Nunca me he arrepentido de nada, aprendo de las cosas que pasan”

El volante chileno sacó la voz tras la traumática eliminación del Barcelona.

El jugador de la selección chilena aseguró que: “nunca me he arrepentido de nada, sino que aprendo de las cosas que pasan”, durante una entrevista virtual realizada por el español Daniel Habif.

Al respecto, indicó que “lo que hablo, lo hablo desde mi corazón, de lo que quiero, y tengo que poner mente positiva para salir a ganar, si no tuviera esta mentalidad no estaríamos hablando ahora, no estaría en Barcelona, sería otra persona. Me ha sido esquiva (la Champions), he estado en los mejores equipos del mundo”.

En tanto, al ser consultado sobre si le gustaría más ganar la Champions o la Copa América con Chile, el “Rey” aseguró que “haber sido campeón con la Selección no tiene comparación con nada”.