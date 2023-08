Arturo Vidal no acepta comparaciones con Charles Aránguiz

Arturo Vidal y Charles Aránguiz son sin duda dos de los mejores jugadores de la Generación Dorada. En ese contexto, ambos han sido muy comparados por los fanáticos, pero el "King" no acepta similitudes y habló respecto a la carrera del "Príncipe".

El exjugador del Barcelona destacó considerablemente el nivel individual de Aránguiz, pero lamentó que nunca jugó contra los mejores del mundo.

"Charles es extraordinario, pero no dio el salto que esperaba. Para mí podía jugar en otro equipo mejor que el Leverkusen, pero no lo hizo. Por eso la gente se va conmigo, con Alexis (Sánchez), con (Claudio) Bravo. Esa es la diferencia. Mi forma de pensar es así. La prensa tiene que hablar de los jugadores que lo han hecho bien. Charles es extraordinario, pero no pasó esa valla de jugar contra los mejores", aseguró en su transmisión de Twitch.

Quizás te pueda interesar: Mamá de Darío Osorio defiende a su hijo por irse de la U antes del Superclásico

En esa misma línea, Vidal agregó que "el mediocampo de la selección era increíble. No sé por qué no saltó más, pero es una pregunta que se le debe hacer a él. Esa es mi forma de pensar. Jugaba bien (en Leverkusen), pero no sé qué pasó".

Arturo Vidal comparó ambas trayectorias

El "King" continuó dando sus argumentos y valoró la forma en la que llevó su carrera, asegurando que siempre fue progresando en la calidad de los equipos, situación que no llevó a cabo Charles Aránguiz.

"Yo jugaba bien, hacía goles y salté a la Juventus. Después fui al Bayern Múnich, al Barcelona. Mi carrera fue así (hace gesto que indica progreso), la de Charles llegó al Leverkusen. Le faltaron pasos, pero no sé por qué no se dio. La gente se enoja porque lo comparan conmigo o los demás, pero las comparaciones están en la mesa", sentenció Vidal.