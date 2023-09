Arturo Vidal: "me van a dejar la rodilla como un jugador de 18 años"

Arturo Vidal fue operado en nuestro país, el King tiene mucha confianza en retornar recargado a las canchas: “Se va a demorar un poco más, pero me van a dejar la rodilla como un jugador de 18 años. Eso me tiene contento. No alcanzo a los otros partidos, pero voy a volver con más fuerza”, comentó el volante.

“Estoy pensando en alargar la carrera siempre. Hoy empecé la recuperación con hielo, un poco de masaje, corriente. Creo que va a ser largo, pero es por el bien de mi rodilla y mi futuro”, manifestó en Twitch.

Además, explicó que: “haré lo mejor posible, como nunca, las otras veces me apuré mucho. Pero ahora es necesario hacerlo con calma. Me arriesgué, tenía claro que en algún momento iba a pasar. Ahora vamos a recuperar no más. Lo más difícil de la operación es ir al baño, loco”.

“Cada punto es importante en las Eliminatorias. Hay que jugarse la vida. No me gusta salir lesionado, pero son los riesgos que hay en el fútbol. Sentí algo en el calentamiento, pero después se me trabó más fuerte. Si les contara lo que dijo el árbitro cuando escuchó el sonido, se mueren…pregúntenle”, expresó el formado en Macul.

Vidal añadió que “igual te da pena. Uno quiere seguir hasta el final. Si le preguntan a cualquier jugador creo que lo peor que le puede pasar a un futbolista es salir lesionado. Y más en una eliminatoria. Tuve que salir directo al hospital o no salía. No se me acomodó más la rodilla, por eso no podía caminar”.

“Desde que me lesioné en 2014 e hice ese riesgo, ya se venía. Era el quinto año de la última operación. Había sentido algo en algunos partidos. Sabía que en muy poco tiempo me tenía que operar igual”, sentenció.