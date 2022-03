Arturo Vidal le responde con todo a los hinchas del Inter

El volante chileno apareció brevemente en una transmisión de Instagram Live, donde respondió a las críticas de los hinchas italianos Los insultos se multiplicaron en los comentarios, y Vidal respondió con enfado a los haters. "¡Mamma mía!. Si ganaran lo que he ganado yo... Son una mierda, no han ido nunca al estadio y están hablando acá. Y tienen pura cara de payasos", dijo el King.

"Me caliento (con los hinchas). Cuando tengan los scudettos que tengo yo, ahí pueden hablar recién. No se saben ni lavar la raja y andan hablando. Tengo cinco scudettos, serían seis este año y me aburro de ganar scudettos", reclamó el formado en Colo-Colo.

El seleccionado nacional volvió a publicar incendiarias palabras en sus canales oficiales

Arturo Vidal no ha logrado ser titular indiscutido en Inter de Milán durante esta temporada, por lo que una parte de la hinchada "nerazzurra" lo ha criticado por su rendimiento.

El King no lo pasa bien en Italia.

"Los ganadores hacen lo que los perdedores no", escribió en Instagram y Twitter, junto a diversos emojis, destacando el gesto de "hacer callar". El posteo también fue acompañado de fotografías del "King" practicando con sus compañeros.

Los ganadores hacen lo que los perdedores no!!!🤫💪🏽🔥 🤴🏽😜 pic.twitter.com/BoDajDKT9A — Arturo Vidal (@kingarturo23) March 2, 2022

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.